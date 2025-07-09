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Пішов з життя легендарний композитор, Герой України Ігор Поклад

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Пішов з життя легендарний композитор, Герой України Ігор Поклад
На 84-му році життя зупинилося серце видатного композитора
фото: Світлана Поклад

Композитора не стало на 84 році життя. Поклад був удостоєний найвищих державних нагород України

Українська культура зазнала непоправної втрати: на 84-му році життя зупинилося серце видатного композитора, Героя України, Національної легенди Ігоря Дмитровича Поклада. Про це повідомила дружина комозитора Світлана Поклад, а також його близькі друзі, залишивши щемливі слова пам'яті, пише «Главком».

Про його смерть повідомила дружина Світлана Поклад.

«От і все. Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка…За його безсмертну душу», – повідомила сумну звістку Світлана Поклад.

Пішов з життя легендарний композитор, Герой України Ігор Поклад фото 1
фото: соцмережі

«Пішов із життя Ігор Дмитрович Поклад… Герой України, національна легенда, Великий композитор, Геній двох століть, Людина з величезною душею, чесна, світла, тонка, безмежно віддана друзям і музиці», – написала  співачка Лана Грін, додавши, що мала неймовірну честь виконувати три твори Маестро: «Посміхнись, доле», «Романс прощання» та «Як я люблю тебе». Вона обіцяє берегти ці пісні як найцінніший дар – музичне послання Майстра у вічність.

Історик української естради Михайло Маслій зазначив, що «прощання з легендою – в п‘ятницю, 11 липня, в Київській обласній філармонії».

Ігор Поклад був справжнім Генієм двох століть, Людина з величезною душею, чесна, світла, тонка, безмежно віддана друзям і музиці. Його творчий доробок включає понад 150 пісень, які стали великим надбанням української музичної спадщини. Серед них такі хіти, як «Кохана», «Очі на піску», «Зелений клен», «Два крила», «Чарівна скрипка», «Тиха вода», «Скрипка грає», «Дикі гуси», «Хіба можна», «Пісня про матір» та багато інших, які займали значне місце у репертуарі найвідоміших українських виконавців.

Маестро також плідно працював у кіно, створивши музику до понад 40 художніх та телевізійних фільмів у співпраці з такими режисерами, як Леонід Биков, Андрій Бенкендорф, Микола Засєєв. Його музика прикрасила й анімаційні стрічки, зокрема легендарні «Як козаки…» та «Енеїда».

Пішов з життя легендарний композитор, Герой України Ігор Поклад фото 2
фото: Світлана Поклад

Особливе місце у його творчості посідають музичні вистави: «Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Москаль-чарівник», «Засватана – невінчана», «Таке єврейське щастя», «Чмир», а також рок-опера «Ірод».

Зовсім нещодавно, на ювілейному концерті Юрія Рибчинського у Палаці Україна, звучало багато пісень Поклада на вірші Рибчинського, що стало особливим відлунням його життєвої роботи для широкої публіки.

Виступ Ірини Білик на концерті, присвяченому 80-річчю Юрія Рибчинського
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Допис, поширений glavcom.ua (@glavcom.ua)

Сім'я знаменитого композитора переживала жахи російського вторгнення. На початку повномасштабної війни, у березні 2022 року, Ігор Поклад разом із дружиною Світланою опинилися в окупації у Ворзелі. Протягом двох тижнів 80-річний музикант був змушений перебувати у підвалі без води, світла та зв’язку.

Світлана Поклад, дружина композитора, розповіла, що вони з чоловіком та іншими 9 людьми ховалися у підвалі, сподіваючись, що війна швидко закінчиться. Коли ж почалися бої у Гостомелі, вони зрозуміли серйозність ситуації. Без електрики, опалення та зв'язку, подружжя грілося біля дров'яної пічки. Завдяки останньому граму бензину Світлані вдалося підзарядити телефон і отримати повідомлення про спробу порятунку. Волонтер власною автівкою вивіз родину у безпечне місце.

На жаль, після 20 днів, проведених у підвалі, композитор захворів, але був щасливий врятуватися і будував плани на майбутнє.

Раніше у 2021 році Ігор Поклад дав інтерв’ю «Главкому», напередодні дня народження. Видатний композитор розповів про свій життєвий шлях та творче надбання. «У моїй шафі – кілометри музики», – розповідав Ігор Поклад.

Нагадаємо, дружина відомого композитора постраждала від російського обстрілу. Дружина 82-річного українського композитора поділилася деталями складного вчорашнього ранку. Тоді окупанти атакували Київську область. Світлана Поклад зізналась, що зазвичай уважна щодо сигналів повітряної тривоги, але саме в цей день втомилась і проспала. Прокинулась вже о 5 ранку, коли ракета летіла у напрямку Ворзеля.
 

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Теги: музика смерть культура Ігор Поклад

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