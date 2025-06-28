Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі: ДСНС показала наслідки
Попередньо відомо про двох загиблих, щонайменше чотирьох постраждалих
У ніч на 28 червня російські терористи цинічно вдарили ударним БпЛА по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок ворожого влучання загинула сімейна пара, ще щонайменше четверо осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах.
Надзвичайники врятували п'ятьох людей, серед них маленька дитина.
Попередньо відомо про двох загиблих, щонайменше чотирьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги. За даними Одеської ОВА, у лікарнях перебувають четверо постраждалих, серед них – двоє дітей.
Семирічного хлопчика госпіталізували, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також трирічна дитина отруїлася продуктами горіння – наразі вона також перебуває під наглядом лікарів.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи атакували Одесу ударними дронами.
Як відомо, внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.
Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.
Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.
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