Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі: ДСНС показала наслідки

Попередньо відомо про двох загиблих, щонайменше чотирьох постраждалих

У ніч на 28 червня російські терористи цинічно вдарили ударним БпЛА по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок ворожого влучання загинула сімейна пара, ще щонайменше четверо осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах.

Ворог вдарив по Одесі фото: ДСНС

Надзвичайники врятували п'ятьох людей, серед них маленька дитина.

Надзвичайники врятували маленьку дитину фото: ДСНС

Попередньо відомо про двох загиблих, щонайменше чотирьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Цієї ночі Росія вдарила ударними дронами по Одесі фото: ДСНС

Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги. За даними Одеської ОВА, у лікарнях перебувають четверо постраждалих, серед них – двоє дітей.

Тривають роботи з ліквідації наслідків фото: ДСНС

Семирічного хлопчика госпіталізували, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також трирічна дитина отруїлася продуктами горіння – наразі вона також перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи атакували Одесу ударними дронами.

Як відомо, внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.