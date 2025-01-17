У США продано будинок з фільму «Сам удома»: названо вартість

Імена нових власників поки що невідомі, та, за словами рієлторів, вони готові до популярності своєї нової оселі

Двоповерховий будинок, який став відомим завдяки культовому фільму «Сам удома» 1990 року, продали за $5,5 млн. Про це повідомляє Bloomberg.

Будинок з червоної цегли, який має площу 847 квадратних метрів і 5 спалень, розташований у передмісті Чикаго, штат Іллінойс.

Попередні власники, Тріша і Тім Джонсони, придбали «зірковий» дім у 2016 році, за два роки зробили ремонт, а у травні 2024 року виставили маєток на продаж за ціною $5,25 млн.

Родина отримала кілька пропозицій, тому підвищила ціну до $5,5 млн. «Хоча це кінець епохи для продавців, ми знаємо, що нові власники створять тут багато чудових спогадів», – сказала агентка з нерухомості Дон МакКенна.

Імена нових власників поки що невідомі, та, за словами рієлторів, вони готові до популярності своєї нової оселі. «Мої клієнти повністю усвідомлюють знаковий статус будинку і радість, яку він приносить багатьом людям, особливо під час свят. Вони розуміють його значення для шанувальників по всьому світу і залюбки вшановуватимуть цю спадщину», – сказала представниця покупців Лорі Нілман.

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, будинок у Чикаго став популярний завдяки першій частині фільмів «Сам удома» – саме тут проживав головний герой Кевін Маккалістер. За сюжетом, родина Кевіна полетіла в Париж на Різдво і випадково залишила його самого вдома. Будинок на заможній вулиці зацікавив грабіжників («мокрих бандитів»), але Кевін переміг їх за допомогою своїх хитрих пасток.

До слова, американський актор Маколей Калкін, який виконав головну роль у фільмах «Один вдома» і «Один вдома 2», підтримав ідею вирізати нинішнього президента США Дональда Трампа з другої частини фільму. Про це він написав у Twitter.