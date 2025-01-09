План підтримки України до 2027 року: лідери коаліції «Рамштайн» опублікували заяву

Партнери підтримуватимуть Україну як у воєнний, так і мирний час

Союзники України погодили вісім дорожніх карт

Союзники узгодили плани розвитку обороноздатності України до 2027 року. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

Пентагон опублікував спільну заяву лідерів восьми коаліцій у межах «Рамштайну». Союзники України, виконуючи зобов’язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт. Вони мають оптимізувати надання допомоги Україні, підтримати розвиток надійної оборони та спроможності стримування, а також сприятимуть взаємодії України з НАТО.

«Ці дорожні карти є суттєвим кроком уперед у підтримці України нашими країнами, інформують про продовження роботи коаліцій можливостей, а також надсилають важливий сигнал попиту оборонній промисловості», – йдеться в заяві.

Країни-партнери планують тісно співпрацювати з Україною, щоб допомогти не лише у воєнний час, але й по завершенню. Йдеться про фінансування, закупівлі, інвестиції та зусилля з розширення промислової бази, в тому числі шляхом залучення внутрішнього виробництва та можливостей підтримки оборонної промисловості України.

«Коаліції також планують постійно вдосконалювати та інтегрувати ці детальні плани для підтримки термінових і довгострокових потреб, оскільки Україна захищається від майбутньої російської агресії та стримує її», – вказано в заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, прибув до Німеччини. Він взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

До слова, Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн. Новий пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, а також більше боєприпасів класу «повітря-земля» та іншого обладнання на підтримку українських винищувачів F-16.