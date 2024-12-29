США у 2024 році встановили демографічний рекорд

Населення США у 2024 році зросло майже на 1%, максимально за 23 роки

Населення США у 2024 році зросло майже на 1% – максимальними темпами з 2021 року. Про це повідомило Los Angeles Times, із посиланням на американське Бюро перепису населення.

Кількість жителів країни цього року перевищила 340 млн людей. Найбільший приріст традиційно показали південні штати – 1,8 млн осіб (більше, ніж решта регіонів, разом узятих). Зокрема у Техасі населення зросло приблизно на 563 тис. осіб, у Флориді – на 467 тис. людина.

Найбільш суттєві темпи зростання у відсотковому вираженні показав округ Колумбія – 2,2%.

Чистий приплив іммігрантів до країни склав майже 2,8 млн осіб. Такий високий показник частково пов'язаний із зміною методики підрахунку (тепер до нього включаються особи, допущені США з гуманітарних причин).

При цьому імміграція цілком забезпечила приріст населення в 16 штатах, де за її відсутності стався б спад, наводить Associated Press слова демографа Brookings Institution Вільяма Фрея.

У трьох штатах – Міссісіпі, Вермонті та Західній Вірджинії – населення скоротилося, хоч і незначно.

Кількість новонароджених у США у 2024 році перевищила кількість смертей майже на 519 тис.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа після початку його президентського терміну висилатиме нелегальних мігрантів, чиї діти народилися в США. Більше того при Трапмі планують відновити так звані «сімейні арешти» нелегальних мігрантів.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп планує вислати із країни 1 млн осіб на перших етапах реалізації політики щодо депортації мігрантів.