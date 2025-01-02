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«Україні дуже не пощастило». Соціолог назвав ймовірного президента США, який би зупинив Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Україні дуже не пощастило». Соціолог назвав ймовірного президента США, який би зупинив Путіна
Джон Маккейн програв Бараку Обамі у 2008 році на президентських виборах США
колаж: glavcom.ua

Соціолог вважає, що Україні у 2008 році не пощастило, адже тоді президентом США став демократ

Україна могла б уникнути анексії Криму Росією, якби у 2008 році президентом США став інший лідер. Таку думку висловив соціолог і професор Євген Головаха в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Україні дуже не пощастило десятиліття тому, що не переміг військовий (на виборах президента США у 2008 році), коли він конкурував з Обамою», – сказав Головаха.

За словами соціолога, Барак Обама був надто м’яким для свого часу. Головаха вважає, що якби Джон Маккейн став президентом США у 2008 році, то російський диктатор Володимир Путін не окупував би Крим:

«Власне, Обама – людина надто для того світу була м'яка. І нам не пощастило, що тоді президентом не став республіканець, який був колишнім військовим. (Джон) Маккейн. Дуже рішуча людина, яка б точно не дала Путіну шансів захопити Крим. Була би дуже рішуча відповідь США. Маккейн. Але, на жаль... Він був колишній військовий, як військового його поважали. Але не вистачило харизми в Маккейна».

Джон Маккейн – американський державний діяч, політик, республіканець, сенатор від штату Аризона. Відомий своєю критикою щодо влади Барака Обами, Дональда Трампа, Ангели Меркель та позицією на підтримку України.

Барак Обама – американський політик. 20 січня 2009 року став президентом США. У листопаді 2012 року був обраний на другий термін. Склав повноваження 20 січня 2017 року. 

Нагадаємо, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що закінчить війну Росії проти України, а також не допустить Третьої світової: «Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході. І я не допущу, я обіцяю, Третьої світової війни. А ми дуже близькі до Третьої світової війни».

До слова, спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обраний президент США Дональд Трамп не допустить повторення Мінських угод, які з тріском провалилися.

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Теги: росія Україна окупанти США Крим росіяни Джон Маккейн українці президент окупація Барак Обама

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