Виконавець головної ролі в «Один вдома-2» схвалив ідею вирізати з фільму Трампа

Американський актор Маколей Калкін, який виконав головну роль у фільмах «Один вдома» і «Один вдома 2», підтримав ідею вирізати нинішнього президента США Дональда Трампа з другої частини фільму. Про це він написав у Twitter.

Зазначається, що артист позитивно прокоментував запис одного з користувачів соціальної мережі, який перемонтував епізод з Трампом. Йдеться про сцену, в якій персонаж Калкіна зустрічається з медіа-магнатом.

У новій версії фрагмента замість політика головний герой звертається до порожнечі, а замість реплік Трампа ─ тиша. «Браво!» ─ оцінив відео актор.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4