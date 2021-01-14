Виконавець головної ролі в «Один вдома-2» схвалив ідею вирізати з фільму Трампа

Маколей Калкін вважає, що замість Трампа у фільмі може з'явитися він вже 40-річний

Американський актор Маколей Калкін, який виконав головну роль у фільмах «Один вдома» і «Один вдома 2», підтримав ідею вирізати нинішнього президента США Дональда Трампа з другої частини фільму. Про це він написав у Twitter.

Зазначається, що артист позитивно прокоментував запис одного з користувачів соціальної мережі, який перемонтував епізод з Трампом. Йдеться про сцену, в якій персонаж Калкіна зустрічається з медіа-магнатом.

У новій версії фрагмента замість політика головний герой звертається до порожнечі, а замість реплік Трампа ─ тиша. «Браво!» ─ оцінив відео актор.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Виконавець головної ролі в новорічній комедії також схвалив заклик запустити петицію про заміну Трампа в цій сцені на 40-річного себе.

Раніше повідомлялося, що актора Чака Норріса запідозрили в появі на мітингу в підтримку Дональда Трампа біля Капітолію 6 січня. Фотографію, на якій нібито зображено артист, спочатку опублікував в соціальній мережі один з учасників штурму Капітолію.

Пізніше Норріс спростував твердження про його участь в протестах біля Капітолію.