  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Виконавець головної ролі в «Один вдома-2» схвалив ідею вирізати з фільму Трампа

    • Розсилка
    У новій версії фрагмента замість політика головний герой звертається до порожнечі, а замість реплік Трампа ─ тиша - Виконавець головної ролі в «Один вдома-2» схвалив ідею вирізати з фільму Трампа
    У новій версії фрагмента замість політика головний герой звертається до порожнечі, а замість реплік Трампа ─ тиша
    Скрін з відео

    Маколей Калкін вважає, що замість Трампа у фільмі може з'явитися він вже 40-річний

    Американський актор Маколей Калкін, який виконав головну роль у фільмах «Один вдома» і «Один вдома 2», підтримав ідею вирізати нинішнього президента США Дональда Трампа з другої частини фільму. Про це він написав у Twitter.

    Зазначається, що артист позитивно прокоментував запис одного з користувачів соціальної мережі, який перемонтував епізод з Трампом. Йдеться про сцену, в якій персонаж Калкіна зустрічається з медіа-магнатом.

    У новій версії фрагмента замість політика головний герой звертається до порожнечі, а замість реплік Трампа ─ тиша. «Браво!» ─ оцінив відео актор.

    Виконавець головної ролі в новорічній комедії також схвалив заклик запустити петицію про заміну Трампа в цій сцені на 40-річного себе.

    Раніше повідомлялося, що актора Чака Норріса запідозрили в появі на мітингу в підтримку Дональда Трампа біля Капітолію 6 січня. Фотографію, на якій нібито зображено артист, спочатку опублікував в соціальній мережі один з учасників штурму Капітолію.

    Пізніше Норріс спростував твердження про його участь в протестах біля Капітолію.

    Теги: США кіно Дональд Трамп політика артист Twitter актор фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies