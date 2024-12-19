Шварценеггер перевтілився до невпізнання (відео, фото)

Арнольд Шварценеггер зніметься у новому фільмі

Американський актор і бодибілдер Арнольд Шварценеггер зіграє Санта-Клауса у новій різдвяній стрічці «Людина з сумкою». Про це повідомляє The Mirror.

Фільм стане першим різдвяним, де зніметься Шварценеггер після «Подарунка на Різдво» 1996 року. Щоб актор виглядав як Санта, йому додали сиве волосся та білу бороду.

Арнольд Шварценеггер на зйомках фільму колаж: The Mirror

На знімальному майданчику Шварценеггера помітили у білому светрі з різдвяними візерунками, вельветових штанах, різнокольоровій шапці та червоному пальті. Шанувальники відзначили, що роль Санти пасує 77-річному актору.

За сюжетом фільму Санта-Клаус стикається з викликом: він знаходить у своєму списку злочинця Венса, якого має залучити, щоб повернути загублений мішок із подарунками й урятувати Різдво. Деталі про дату виходу фільму поки що не розголошують. Режисером проєкту виступив Адам Шенкман.

Користувачі мережі також помітили, що Шварценеггер тепер пересувається повільніше, ніж раніше.

У березні 2024 року актору встановили кардіостимулятор після трьох операцій на серці. Попри це, сам Шварценеггер заявляє, що почувається добре.

Нагадаємо, що американський актор і бодибілдер Арнольд Шварценеггер розповів, що страждає на невиліковну хворобу, що заважає йому добре читати, попри нормальний інтелект. У школі його часто били лінійкою через це.

Раніше повідомлялося, що Арнольд Шварценеггер випустить дуже незвичну для себе книгу.

До слова, Шварценеггер заявив, що хотів би очолити США. Колишній губернатор Каліфорнії вважає Трампа найгіршим президентом усіх часів.