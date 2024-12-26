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Байден після масованої атаки РФ на Різдво доручив Пентагону нарощувати поставки зброї в Україну

Ірина Бура
glavcom.ua
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Байден після масованої атаки РФ на Різдво доручив Пентагону нарощувати поставки зброї в Україну
Байден додав, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією
фото з відкритих джерел

Байден: український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці

Президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво та запевнив, що доручив, аби Пентагон нарощував поставки зброї в Україну.  Про це йдеться в заяві Байдена, оприлюдненої Білим домом.

«У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури. Метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми», – зазначив він.

Також Байден наголосив, що український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці. Він додав, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією.

«За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і ще більше вже в дорозі. Я доручив міністерству оборони збільшити поставки зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських сил», – наголосив він.

Нагадаємо, спецпредставник з питань Росії та України США генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво. Він наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під російським обстрілом.

25 грудня, в день Різдва, російські війська знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований удар Російської Федерації у Різдво. За словами президента, окупанти випустили понад 70 ракет по Україні.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», – каже він. Як наголосив Зеленський, за попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

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Теги: росія енергетика путін Володимир Зеленський Україна блекаут Пентагон Укренерго відключення відключення світла Кіт Келлог Джозеф Байден США військова допомога Різдвяні свята

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