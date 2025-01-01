Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)
Готель «Трамп Інтернешнл» у Лас-Вегасі
фото з соцмереж

За попередньою інформацією, вибух стався через автомобіль Tesla Cyber Truck, припаркований біля входу в Trump International Hotel and Tower

У Лас-Вегасі стався вибух поблизу вежі Дональда Трампа стався вибух. На опублікованих кадрах у соцмережах видно як підіймається дим. Про це повідомляє The Mirror.

На відео, знятих місцевими жителями поблизу 64-поверхового комплексу, видно, як поліція і пожежники поспішають на місце події. Як стало відомо згодом, дим виник внаслідок загоряння автомобіля Tesla Cyber Truck під дверима готелю. Наразі невідомо, що саме стало причиною пожежі.

Готель «Трамп Інтернешнл» у Лас-Вегасі – це величезна 64-поверхова будівля з кондомініумами, розташована на Fashion Show Drive у місті Парадайз, штат Невада. Він був названий на честь свого співвласника Дональда Трампа і розташований на сусідній вулиці з готелем Wynn.

Готель відкрився 31 березня 2008 року і має 1 282 номери, а також два ресторани. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі – 622 фути (190 м).

У ніч на 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Як стало відомо згодом, чоловік, який в'їхав у натовп у Новому Орлеані був застрелений поліцейськими, коли вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою.

До слова, увечері 20 грудня у німецькому Магдебурзі автомобіль врізався у різдвяний ярмарок. П'ятеро людей загинули, ще понад 200 зазнали травм. Серед жертв теракту на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург є 52-річна громадянка України

Теги: Дональд Трамп США вибух готель автомобіль Tesla

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск створює власне місто в Техасі, там уже живуть сотні людей
Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста
25 грудня, 2024, 11:06
Метью Міллер не назвав суму, яка залишилася в розпорядженні уряду з пакету військової допомоги Україні
США повідомили, чи вистачить Україні військової допомоги до кінця 2025 року
18 грудня, 2024, 08:13
Держсекретар США наголосив, що Сирія не повинна перетворитися на «платформу для тероризму»
Блінкен прибув із неанонсованим візитом до Іраку
13 грудня, 2024, 19:36
Посольство України в США продовжує вести активну роботу щодо збереження механізму лендлізу
Американський лендліз для України може припинитися: посол розповіла деталі
12 грудня, 2024, 08:20
Унаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі поліції в Харкові
У Харкові стався вибух біля відділу поліції
8 грудня, 2024, 23:28
Раніше держсекретар США заявив, що Україна має ухвалити «важкі мобілізаційні рішення»
Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву
5 грудня, 2024, 08:28
«План Келлога» не має сенсу
Чи спрацює «план Келлога»
4 грудня, 2024, 09:29
Загальна площа будівлі становить понад 12 тис. кв. м
Нацбанк отримав право на продаж столичного готелю «Салют»
3 грудня, 2024, 18:03
Дональд Трамп їде на відкриття Собору Паризької Богоматері
Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на виборах
3 грудня, 2024, 06:25

Соціум

Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)
Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)
У Стамбулі відбулася масштабна хода на підтримку Палестини
У Стамбулі відбулася масштабна хода на підтримку Палестини
У новорічну ніч Брюссель охопив хаос: затримано понад сотню людей
У новорічну ніч Брюссель охопив хаос: затримано понад сотню людей
Пес президентки Молдови загубився у новорічну ніч: злякався феєрверків
Пес президентки Молдови загубився у новорічну ніч: злякався феєрверків
«Відплата за підтримку України». Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції
«Відплата за підтримку України». Проросійські хакери атакували сайти низки міст Франції
Пробачити борги та відмовитися від абортів. До чого закликав Папа Римський у 2025 році
Пробачити борги та відмовитися від абортів. До чого закликав Папа Римський у 2025 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
107K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
77K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
27K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
13K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua