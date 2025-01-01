Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)

За попередньою інформацією, вибух стався через автомобіль Tesla Cyber Truck, припаркований біля входу в Trump International Hotel and Tower

У Лас-Вегасі стався вибух поблизу вежі Дональда Трампа стався вибух. На опублікованих кадрах у соцмережах видно як підіймається дим. Про це повідомляє The Mirror.

На відео, знятих місцевими жителями поблизу 64-поверхового комплексу, видно, як поліція і пожежники поспішають на місце події. Як стало відомо згодом, дим виник внаслідок загоряння автомобіля Tesla Cyber Truck під дверима готелю. Наразі невідомо, що саме стало причиною пожежі.

Готель «Трамп Інтернешнл» у Лас-Вегасі – це величезна 64-поверхова будівля з кондомініумами, розташована на Fashion Show Drive у місті Парадайз, штат Невада. Він був названий на честь свого співвласника Дональда Трампа і розташований на сусідній вулиці з готелем Wynn.

Готель відкрився 31 березня 2008 року і має 1 282 номери, а також два ресторани. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі – 622 фути (190 м).

У ніч на 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Як стало відомо згодом, чоловік, який в'їхав у натовп у Новому Орлеані був застрелений поліцейськими, коли вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою.

До слова, увечері 20 грудня у німецькому Магдебурзі автомобіль врізався у різдвяний ярмарок. П'ятеро людей загинули, ще понад 200 зазнали травм. Серед жертв теракту на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург є 52-річна громадянка України.