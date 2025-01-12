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Хто і як може отримати підйомну допомогу? Пояснення Міноборони

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хто і як може отримати підйомну допомогу? Пояснення Міноборони
Міністерство оборони України дало роз’яснення, що таке підйомна допомога, які її розміри та умови виплати
фото з відкритих джерел

На отримання підйомної допомоги та добових мають право військовослужбовці, прийняті на військову службу за контрактом, і призначені на посади у військові частини, що дислокуються поза пунктом їх постійного проживання до прийняття на військову службу

Військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, не мають права на отримання підйомної допомоги, а набудуть таке право тільки у разі укладення ними контракту про проходження військової служби у ЗСУ та подальшого переїзду до нового місця служби з одного населеного пункту в інший. Про це повідомляє Міноборони.

Хто і як може отримати підйомну допомогу? Пояснення Міноборони фото 1

Підйомна допомога – це грошова компенсація витрат, понесених військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, та тими, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Хто і як може отримати підйомну допомогу? Пояснення Міноборони фото 2

Вона виплачується при переїзді до іншого населеного пункту у звʼязку з призначенням на військову посаду, зарахуванням на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, які мають військові навчальні підрозділи, та військових коледжів або навчальних центрів (навчальних підрозділів), термін навчання в яких становить шість місяців і більше.

Хто і як може отримати підйомну допомогу? Пояснення Міноборони фото 3

Підйомна допомога виплачуються у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, навчання або у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації в інший населений пункт.

Підйомна допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Одночасно з підйомною допомогою виплачуються добові, які встановлені Кабінетом міністрів України для працівників, що перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі (далі – добові) на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Виплата здійснюється за новим місцем військової служби чи місцем навчання відповідно до наказу командира (начальника) військової частини (військового навчального закладу) із зазначенням нарахованої суми виплат.

На отримання підйомної допомоги та добових мають право військовослужбовці, прийняті (призвані) на військову службу за контрактом (за призовом осіб офіцерського складу), і призначені на посади у військові частини, що дислокуються поза пунктом їх постійного проживання до прийняття (призову) на військову службу.

При цьому особам, які прийняті на військову службу із запасу і закінчили військові коледжі або навчальні центри (навчальні підрозділи), підйомна допомога виплачується, якщо вони після закінчення цих закладів призначені у військові частини, розташовані поза пунктом їх постійного проживання до прийняття на військову службу.

Також підйомну допомогу виплачують військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади з присвоєнням офіцерських звань і призначені на посади в інші населені пункти (поза місцем їх навчання).

Окрім того, підйомна допомога виплачується: 

  • військовослужбовцям, призначеним після закінчення військових навчальних закладів (навчальних центрів або підрозділів), термін навчання в яких становить менш як шість місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу (навчального центру або підрозділу) або інших населених пунктах (за винятком населених пунктів, де військовослужбовці проходили військову службу до направлення на навчання);
  • військовослужбовцям, які після відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності із залишенням на військовій службі повернулися для подальшого проходження військової служби у Збройні сили України та призначені на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони обіймали посади під час такого відрядження;
  • військовослужбовцям, призначеним на посади для подальшого проходження військової служби з пункту постійної дислокації військової частини до відокремленого підрозділу чи з одного відокремленого підрозділу в інший відокремлений підрозділ цієї самої військової частини, що дислоковані в різних населених пунктах;
  • військовослужбовцям, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посади у військових частинах, яким не визначено пункту постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (в тому числі в разі прибуття її до місця постійної дислокації);
  • військовослужбовцям, які призначені на посади в іншу військову частину і прибули до неї в період її перебування поза пунктом постійної дислокації, підйомна допомога виплачується одноразово незалежно від подальшої зміни пункту тимчасової дислокації військової частини (в тому числі в разі повернення її до місця постійної дислокації);
  • військовослужбовцям (у тому числі на членів їх сім’ї) у разі їх призначень на посади в екіпажі кораблів і суден, що будуються, переміщень у складі екіпажів цих кораблів і суден з пунктів будівництва до пунктів постійної дислокації та змін дислокації кораблів і суден у зв’язку з постановкою їх у ремонт (виплачується відповідно до наказів командувача Військово-морських сил Збройних сил України);
  • військовослужбовцям інших військових формувань, прийнятим для подальшого проходження військової служби до Збройних сил України, у тому числі після закінчення навчальних закладів інших військових формувань, та призначеним на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах, ніж ті, в яких вони проходили військову службу (навчались);
    військовослужбовцям, які прибули після закінчення проходження військової служби або навчання за кордоном, після призначення їх на посади у військову частину, що дислокована в інших населених пунктах, ніж місце військової служби, з якого вони були направлені для проходження військової служби або навчання за кордоном.

Право на отримання підйомної допомоги виникає на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ - для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду; на дату зарахування на навчання - для військовослужбовців, які зараховані на навчання до військових навчальних закладів на строк понад 6 місяців; на дату прибуття до місця дислокації, оголошену наказом командира військової частини, – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.

Право на отримання підйомної допомоги на членів сім’ї виникає на дату подання рапорту на виплату підйомної допомоги.

Нагадаємо, сім'ї військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення.

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Теги: Міноборони військові ремонт навчання компенсація

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