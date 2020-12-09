Ученые объяснили, почему подросткам важно хорошо высыпаться

В исследовании участвовали 80 мышей-подростков

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из университета Оттавы (Канада), хроническое нарушение сна в подростковом возрасте может привести к депрессии как у парней, так и у девушек, а также недосып может изменить стресс-реактивность у девочек.

Нарушение сна — довольно распространенный фактор стресса в подростковом возрасте. Его многократное воздействие может быть причиной высокой подверженности подростков депрессии.

Чтобы выяснить, как сон связан с депрессией в подростковом возрасте, ученые провели эксперимент на мышах. Они проверили разницу воздействия повторяющейся задержки сна на самцов и самок, а также изучили, как изменилась их реакция на стресс.

В исследовании участвовали 80 мышей-подростков и взрослых мышей (40 самцов и 40 самок), чей сон либо вручную нарушался в течение первых четырех часов каждого цикла отдыха, либо им позволяли спокойно спать в течение восьми часов подряд. Затем мыши подвергались воздействию стрессового фактора, чтобы ученые могли оценить их поведение.

Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Behavioral Brain Research, показали, что самцы и самки мышей-подростков проявляли значительно более выраженное депрессивное поведение уже после семи дней сна с нарушениями, в то время как, взрослые самки и самцы мышей не проявляли депрессивного поведения в аналогичных условиях.

После воздействия стрессового фактора только у мышей-подростков была повышенная активность в предлимбической коре головного мозга, которая связана со стратегиями преодоления стресса и после недостатка сна может работать с нарушениями. Также было обнаружено, что самки мышей-подростков показали более высокий выброс гормона стресса и активацию чувствительных к стрессу клеток мозга.

«Результаты нашей работы показывают, что нарушение сна в подростковом возрасте может увеличить вероятность возникновения депрессии как у парней, так и у девушек. Кроме того, недостаток сна может повысить чувствительность девушек-подростков к другим стрессовым факторам», — говорит Нафисса Исмаил, ведущий автор исследования.

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