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    Жизнь

    Звездная диета. Джамала показала, что нужно ест, чтобы похудеть (фото)

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    Певица Джамала - Звездная диета. Джамала показала, что нужно ест, чтобы похудеть (фото)
    Певица Джамала
    instagram.com/jamalajaaa/

    Звезда придерживается правильного питания

    Украинская певица Джамала, которая недавно начала борьбу с лишним весом, поделилась с поклонниками снимком, на котором показала, чем питается целый день.

    Так, знаменитость завтракает, обедает и ужинает исключительно полезными продуктами. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram-stories.

    Как стало известно, на завтрак Джамала выбрала гречку, авокадо и редис. На обед – филе курицы и овощи-гриль, а на ужин – палтус, салат и спаржу.

    instagram.com/jamalajaaa/
    instagram.com/jamalajaaa/

    Ранее певица также призналась, что нарушила диету на отдыхе в Египте. Так, по словам артистки, она старается придерживаться того рациона питания, который для нее составили специалисты, однако иногда это дается ей крайне трудно.

    Джамала отметила, что долго корила себя из-за срывов, однако ее диетолог посоветовала не зацикливаться на этой ошибке и продолжать придерживаться правильного питания.

    Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

    На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.

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    Теги: знаменитости певица здоровое питание диета шоу-бизнес еда
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