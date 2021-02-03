Звездная диета. Джамала показала, что нужно ест, чтобы похудеть (фото)

Звезда придерживается правильного питания

Украинская певица Джамала, которая недавно начала борьбу с лишним весом, поделилась с поклонниками снимком, на котором показала, чем питается целый день.

Так, знаменитость завтракает, обедает и ужинает исключительно полезными продуктами. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram-stories.

Как стало известно, на завтрак Джамала выбрала гречку, авокадо и редис. На обед – филе курицы и овощи-гриль, а на ужин – палтус, салат и спаржу.

instagram.com/jamalajaaa/

Ранее певица также призналась, что нарушила диету на отдыхе в Египте. Так, по словам артистки, она старается придерживаться того рациона питания, который для нее составили специалисты, однако иногда это дается ей крайне трудно.

Джамала отметила, что долго корила себя из-за срывов, однако ее диетолог посоветовала не зацикливаться на этой ошибке и продолжать придерживаться правильного питания.

Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.