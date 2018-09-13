Ведущий «Евровидения» и шоумен Сергей Притула примеряли женские платья и туфли на каблуках



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Участники мужской команды «Хто зверху?» в элегантных женских платьях и чулках лазили через заборы и прыгали через бревна

Разноцветные платья с пышными юбками, стильные очки, кокетливо повязанные косынки, чулки и каблуки. Ах, какие красотки появились на съемочной площадке шоу «Хто зверху?». Точнее, не красотки, а красавцы. Ведь в девиц-стиляг для участия в конкурсе «Обмен ролями» превратилась мужская команда шоу в полном составе – Иван Нави, Владимир Остапчук, Сергей Притула и Александр Бережок из «Дизель-шоу».

«Мужчины всегда нервничают, когда мы опаздываем, – начала объяснять условия конкурса ведущая Нового канала и участница проекта «Танцы со звездами» Леся Никитюк. – Но они понятия не имеют, как сложно нам добраться к ним на свидание! Мы бежим на каблуках через поля и ямы в асфальте и пытаемся при этом не порвать капроновые колготки. Давайте представим, что наша мужская команда – это четыре леди, которые собрались на свидания. Перед ними – полоса препятствий. Им нужно пройти эта полосу и не сделать ни одной зацепки или стрелочки на чулках. Тот, кто доберется до финиша без единой затяжки, принесет команде балл.

Мы очень надеемся, что ни одной девушке в мире не пришлось преодолеть столько препятствий, сколько мужской команде «Хто зверху?». Сначала парни пролезали через дыру в заборе, потом пробирались через отрезок грунта с плотно высаженными розами, и в конце перебирались через гору бревен.

«У нас уже дырки на колготках, а мы еще даже бежать не начали!» – возмущался Владимир Остапчук.

«Я попросил дать мне туфли 45-размера, а дали – 42-го, – натягивая платье на коленки, заявил Сергей Притула. – И у меня пальці відазят из босоножек. Я ж буду ими землю загребать».

И пока мужская команда по очереди бежала на свидание, у капитана девушек появился хитрый план.

«Мальчики, берем колоды и несем в Хмельницкий на улицу Черновола, – не растерялась Леся Никитюк. – Там моя бабушка живет, ей дрова на зиму нужны!»

Кстати, этот конкурс оказался непростым не только для парней, но и для ведущей Нового канала. Ведь Лесе пришлось ощупать восемь мужских ног в поисках стрелок на колготках.

«Господи, что ты такое ешь, что у тебя так волосы на ногах растут! – в ужасе заявила Леся Владимиру Остапчуку. – А можно мне вообще другое задание какое-то? Чего я должна рассматривать их ужасные волосатые ноги?»

Ну а пока программа не вышла в эфир, предлагаем насладиться снимками со съемочной площадки! На это стоит посмотреть!

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