Украинский детектив «Посторонний» покажут на кинофестивалях в США и Корее



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Украинские зрители смогут увидеть картину в 2020 году

Киноленту «Посторонний» покажут на кинофестивале Fargo Fantastic Film Festival, который пройдет в конце сентября в США. Об этом сообщает Госкино Украины.

Картина режиссера Дмитрия Томашпольского является эзотерическим детективом, в сюжете которого - загадочное исчезновение команды синхронного плавания во время выступления и пациентки водолечебницы на процедурах. Инспектору Глуховской, которая будет вести расследование этих дел, придется не только выяснять подробности пропаж, но и разобраться в себе. В главных ролях снялись Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Fargo Fantastic Film Festival пройдет 26-29 сентября в Фарго (Южная Дакота). Ранее фильм «Посторонний» пригласили на международный кинофестиваль Seoul International Film Festival в Южной Корее, где 21 сентября состоится его премьера.

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