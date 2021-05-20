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    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен

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    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен

    Билли стал известен благодаря сериалам «Поза» и «Американская история ужасов»

    В новом интервью 51-летний лауреат «Эмми» Билли Портер впервые рассказал о своем ВИЧ-позитивном статусе. Диагноз актеру поставили в июне 2007-го, и в течение 14 лет об этом знали только близкие люди, включая мужа Билли, свадьба с которым состоялась в 2017-м.

    «Долгое время знали те, кто должен был, за исключением моей мамы. Я пытался прожить свою жизнь и построить карьеру и не был уверен, что это возможно, если о диагнозе узнают не те люди. Это был бы еще один повод для дискриминации в профессии, где ее и так много. Поэтому я старался думать об этом как можно меньше», - признался Билли Портер.

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    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен
    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен

    Билли стал известен благодаря сериалам «Поза» и «Американская история ужасов», а скоро выйдет новый фильм с его участием — экранизация «Золушки», где эпатажный актер сыграл роль феи-крестной.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: знаменитости кино
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    Актер, сыгравший фею в новой «Золушке», признался, что ВИЧ-позитивен