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    Жизнь

    Украинский фильм получил награду на Венецианском кинофестивале

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    Украинский фильм получил награду на Венецианском кинофестивале

    Продукт отечественного кинопрома стад лучшим среди 19 фильмов, принимавших участие в этом конкурсе

    Украинская картина «Атлантида» Валентина Васяновича названа лучшим фильмом в секции «Горизонты», второй по значимости программы Венецианского кинофестиваля.

    Об этом сообщил бывший глава Госкино Филипп Ильенко.

    Лента повествует, по словам режиссера, о «конкретных последствия войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее».

    «Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе», - пояснил автор в аннотации к своей работе.

    Награду картина получила в конкуренции с 19 фильмами, которые принимали участие в этом конкурсе.

    Главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев Святого Марка» удостоен фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса.

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    украинский фильм Госкино
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