Украинский фильм получил награду на Венецианском кинофестивале



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Продукт отечественного кинопрома стад лучшим среди 19 фильмов, принимавших участие в этом конкурсе

Украинская картина «Атлантида» Валентина Васяновича названа лучшим фильмом в секции «Горизонты», второй по значимости программы Венецианского кинофестиваля.

Об этом сообщил бывший глава Госкино Филипп Ильенко.

Лента повествует, по словам режиссера, о «конкретных последствия войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее».

«Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе», - пояснил автор в аннотации к своей работе.

Награду картина получила в конкуренции с 19 фильмами, которые принимали участие в этом конкурсе.

Главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев Святого Марка» удостоен фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса.

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