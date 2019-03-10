Умер американский актер, сыгравший СиСи Кэпвелла из «Санта-Барбары»



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Джед Аллан

Актер воспитал троих сыновей и шестерых внуков

Звезда культового сериала «Санта-Барбара» Джед Аллан, исполнитель роли СиСи Кэпвелла, умер в возрасте 84 лет.

Об этом в своем фейсбуке сообщил его сын Рик Браун.

«В своей фантастической карьере он сыграл отца Иден - СиСи Кэпвелла - в «Санта-Барбаре». Его дар представлял собой грозную смесь профессионализма и вдохновения... Он также был щедрым, добрым, веселым, и, Бог знает, его любили те, кому посчастливилось разделить с ним сцену», - написал он.

На счету Аллана огромное количество других популярных сериалов: «Беверли-Хиллс 90210», «Коломбо» и «CSI: Майами».

Актер прожил в браке со своей супругой 50 лет. Его жена Тоби умерла в 2001-м. Актер больше не женился. Он воспитал троих сыновей и шестерых внуков.