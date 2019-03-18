Умер гитарист Дик Дейл, написавший музыку к «Криминальному чтиву»



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Дик Дейл

Музыканту был 81 год

В Южной Калифорнии скончался гитарист Дик Дейл (настоящее имя - Ричард Энтони Монсур). Ему был 81 год.

По данным The New York Times, он умер в госпитале. Точная причина смерти не сообщается. В 2015 году он рассказывал, что серьезно болен, но продолжает концерты, чтобы оплачивать медицинские счета.

Свою музыкальную карьеру Дик Дейл начал в 1960-х годах и успел за это время выпустить 11 студийных альбомов и 14 сборников песен. Дейл считается одним из основателей музыкального стиля серф-рок, за что его прозвали «королем серф-гитары».

Одна из самых известных композиций Дейла - Misirlou, которая звучала в начальных титрах фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».