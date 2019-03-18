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    Жизнь

    Умер гитарист Дик Дейл, написавший музыку к «Криминальному чтиву»

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    Дик Дейл - Умер гитарист Дик Дейл, написавший музыку к «Криминальному чтиву»
    Дик Дейл

    Музыканту был 81 год

    В Южной Калифорнии скончался гитарист Дик Дейл (настоящее имя - Ричард Энтони Монсур). Ему был 81 год.

    По данным The New York Times, он умер в госпитале. Точная причина смерти не сообщается. В 2015 году он рассказывал, что серьезно болен, но продолжает концерты, чтобы оплачивать медицинские счета.

    Свою музыкальную карьеру Дик Дейл начал в 1960-х годах и успел за это время выпустить 11 студийных альбомов и 14 сборников песен. Дейл считается одним из основателей музыкального стиля серф-рок, за что его прозвали «королем серф-гитары».

    Одна из самых известных композиций Дейла - Misirlou, которая звучала в начальных титрах фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

    музыка умер
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