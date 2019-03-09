Умер известный российский актер



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Владимир Этуш

Владимир Этуш был звездой фильмов «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию»

В субботу, 9 марта, в Москве на 97-м году жизни скончался известный советский и российский актер Владимир Этуш.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», - сказал Крок.

По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позже.

Этуш был звездой фильмов «Кавказская пленница» (1967), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «12 стульев» (1971), «Солярис» (1968), «Приключения Буратино» (1976). Всего он сыграл более чем в 30 фильмах, а также около 60 ролей в театре.