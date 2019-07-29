Умер известный театральный режиссер Андрей Критенко



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Андрей Критенко

Украинскому зрителю режиссер наиболее известный по постановкам пьес Леся Подервянского

29 июля, на 56 году жизни скончался украинский режиссер Андрей Критенко. Об этом сообщил художественный критик Константин Дорошенко со ссылкой на актера, журналиста и телеведущего Николая Вересня.

«Андрей Критенко создал живой театр в Украине и Германии, это человек необычного таланта и в большой харизмы. Презирал ханжество, он делал культуру своей родины открытой, мощной, современной, свободной. Гурман во всем и ни минуты не сноб. Светом, иронией, деликатной любовью окружал всех, в ком видел индивидуальность, красоту. Прощай, мой дорогой. До встречи в небесном свете», - написал Константин Дорошенко.

Последние 25 лет режиссер жил в немецком Штутгарте, преподавал там актерское мастерство и иногда приезжал в Украину. В Киеве он ставил спектакли на тексты Леся Подервянского: «Павлик Морозов», «Сны Василисы Егоровны» и «Звери».