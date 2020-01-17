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    Жизнь

    Умер Кристофер Толкин – сын Джона Толкина. Он нарисовал карту Средиземья для «Властелина колец»

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    Кристофер Толкин был третьим и самым младшим ребенком в семье - Умер Кристофер Толкин – сын Джона Толкина. Он нарисовал карту Средиземья для «Властелина колец»
    Кристофер Толкин был третьим и самым младшим ребенком в семье

    После смерти отца в 1973 году Кристофер Толкин отредактировал и опубликовал несколько его незавершенных работ

    Во Франции в возрасте 95 лет умер Кристофер Толкин – сын писателя Джона Р.Р. Толкина, автора знаменитой саги «Властелин колец». Об этом сообщает Общество Толкина – организация, занимающаяся популяризацией творчества писателя.

    Кристофер Толкин родился в английском городе Лидс в 1924 году. Он был третьим и самым младшим ребенком в семье. Кристофер вырос на рассказах своего отца о хоббите Бильбо Бэггинсе, который впоследствии стал героем фантастического романа «Хоббит».

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    Также Толкин-младший нарисовал оригинальные карты Средиземья - фантастического мира, где происходит действие «Властелина колец», которыми были проиллюстрированы первые издания книги в 1950-х годах.

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