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    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)

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    <p>На кадрах, снятых на эскалаторах и в вагонах лондонского метро, мужчины и женщины в трусах общаются, смеются и танцуют на глазах у попутчиков</p> <div></div> - В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)

    На кадрах, снятых на эскалаторах и в вагонах лондонского метро, мужчины и женщины в трусах общаются, смеются и танцуют на глазах у попутчиков

    Фото: AFP/PA/Rex

    Участники подчеркнули, что нельзя надевать белье, которое может обидеть или расстроить окружающих

    12 января, сотни британцев приняли участие в ежегодном мероприятии No Trousers Tube Ride, цель которого - повеселиться и заставить пассажиров метро улыбнуться. Они встретились в три часа по местному времени в лондонском метро и оголили ноги до нижнего белья., Об этом сообщает местный новостной портал My London

    «При желании можно надеть смешное нижнее белье. Но ничего вычурного и кричащего», - предупреждают пользователи социальных сетей.

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    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)
    Фото: AFP/PA/Rex

    Участники подчеркнули, что нельзя надевать белье, которое может обидеть или расстроить окружающих. «Мы пытаемся развеселить людей, а не вывести их из себя», - объяснили они.

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    Великобритания общество метро новости
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