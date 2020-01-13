В метро пассажиры разделись до трусов, чтобы развеселить друг друга (фото)



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На кадрах, снятых на эскалаторах и в вагонах лондонского метро, мужчины и женщины в трусах общаются, смеются и танцуют на глазах у попутчиков Фото: AFP/PA/Rex

Участники подчеркнули, что нельзя надевать белье, которое может обидеть или расстроить окружающих

12 января, сотни британцев приняли участие в ежегодном мероприятии No Trousers Tube Ride, цель которого - повеселиться и заставить пассажиров метро улыбнуться. Они встретились в три часа по местному времени в лондонском метро и оголили ноги до нижнего белья., Об этом сообщает местный новостной портал My London

«При желании можно надеть смешное нижнее белье. Но ничего вычурного и кричащего», - предупреждают пользователи социальных сетей.

Участники подчеркнули, что нельзя надевать белье, которое может обидеть или расстроить окружающих. «Мы пытаемся развеселить людей, а не вывести их из себя», - объяснили они.