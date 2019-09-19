Умер мужчина, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах



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Кевин Спейси

В своем иске потерпевший утверждал, что Спейси вел себя непозволительно во время сеанса лечебного массажа

Издание Variety со ссылкой на заявление суда сообщает, что в США скончался массажист из Калифорнии, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Мужчина умер во время рассмотрения в суде его иска против актера.

Имя массажиста под секретом: во всех официальных документах его называли стандартным «Джон Доу», несмотря на то, что адвокаты 59-летнего актера настаивали на раскрытии настоящей фамилии. По данным зарубежных СМИ, «Джону Доу» было около 60 лет. В своем иске потерпевший утверждал, что Спейси вел себя непозволительно во время сеанса лечебного массажа в Малибу. Инцидент произошел в октябре 2016 года, а в суд массажист подал в сентябре 2018-го: по словам мужчины, Спейси заявил, что у него болит в паху, а затем схватил его за руку и положил ее на свои гениталии.

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