Умер украинский актер Петр Бенюк
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Петр Бенюк
Известный артист скончался на 74 году жизни
9 апреля умер актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк.
Об этом сообщает в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове.
«Сегодня из жизни ушел выдающийся актер театра и кино народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда», - отметили в театре.
Во время спектаклей с участием Петра Бенюка залы были полны зрителей, рассказали в театре.
«Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим ...»- говорится в сообщении.
Известный артист скончался на 74 году жизни. Он был старшим братом известного актера Богдана Бенюка.