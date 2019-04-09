Умер украинский актер Петр Бенюк



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Петр Бенюк

Известный артист скончался на 74 году жизни

9 апреля умер актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк.

Об этом сообщает в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове.

«Сегодня из жизни ушел выдающийся актер театра и кино народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда», - отметили в театре.

Во время спектаклей с участием Петра Бенюка залы были полны зрителей, рассказали в театре.

«Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим ...»- говорится в сообщении.

Известный артист скончался на 74 году жизни. Он был старшим братом известного актера Богдана Бенюка.