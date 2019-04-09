  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Умер украинский актер Петр Бенюк

    • Розсилка
    Петр Бенюк - Умер украинский актер Петр Бенюк
    Петр Бенюк

    Известный артист скончался на 74 году жизни

    9 апреля умер актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк.

    Об этом сообщает в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове.

    «Сегодня из жизни ушел выдающийся актер театра и кино народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда», - отметили в театре.

    Во время спектаклей с участием Петра Бенюка залы были полны зрителей, рассказали в театре.

    «Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим ...»- говорится в сообщении.

    Известный артист скончался на 74 году жизни. Он был старшим братом известного актера Богдана Бенюка.

     

    украинский актер артист актер умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ