Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда



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Питер Фонда Фото: imdb

Голливудской звезде было 79 лет

Известный голливудский актер и режиссер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни. Об этом изданию People рассказали представители семьи актера.

Как отмечают родственники мировой знаменитости, для них уход Питера – большое горе. По словам представителей семьи, уход Фонды был спокойным. Он умер около полудня 16 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Сообщается также и причина смерти звезды – дыхательная недостаточность из-за рака легких.

Напомним, Питер Фонда – брат известной актрисы Джейн Фонды. Широкую известность Питер получил благодаря роли в картине «Беспечный ездок», где сыграл роль Уайатта. 19 лет назад артиста наградили «Золотым глобусом» за роль Фрэнка в фильме «Страсть Эйн Рэнд». Впервые же престижный «Глобус» Питер Фонда получил за работу в картине «Золото Ули». Тогда его наградили за лучшую мужскую роль.