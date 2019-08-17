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    Жизнь

    Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда

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    <p>Питер Фонда</p> <p>Фото: imdb</p> - Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда

    Питер Фонда

    Фото: imdb

    Голливудской звезде было 79 лет

    Известный голливудский актер и режиссер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни. Об этом изданию People рассказали представители семьи актера.

    Как отмечают родственники мировой знаменитости, для них уход Питера – большое горе. По словам представителей семьи, уход Фонды был спокойным. Он умер около полудня 16 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Сообщается также и причина смерти звезды – дыхательная недостаточность из-за рака легких.

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    Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда
    Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда
    Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда
    Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда
    Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда
    Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда
    Умер знаменитый голливудский актер Питер Фонда
    Фото: imdb

    Напомним, Питер Фонда – брат известной актрисы Джейн Фонды. Широкую известность Питер получил благодаря роли в картине «Беспечный ездок», где сыграл роль Уайатта. 19 лет назад артиста наградили «Золотым глобусом» за роль Фрэнка в фильме «Страсть Эйн Рэнд». Впервые же престижный «Глобус» Питер Фонда получил за работу в картине «Золото Ули». Тогда его наградили за лучшую мужскую роль.

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    знаменитости актер умер
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