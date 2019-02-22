Умер звезда сериала «Клан Сопрано» и фильма «Казино» Винни Велла
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Причиной смерти актера называют рак печени.
Ушел из жизни один из самых запоминающихся актеров культового сериала «Клан Сопрано» Винни Велла. Об уходе из жизни прессе сообщил сын 68-летнего артиста Винсент Велла-младший. Согласно информации портала InterMedia, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание - рак печени.
Несмотря на то, что за всю свою актерскую карьеру Винни Велле удалось сыграть больше пяти десятков ролей, все они были только эпизодическими.
Тем не менее, и они благодаря таланту артиста смогли всемирно прославить его. Наиболее известны любителям кинематографа его работы в картинах «Ирландец», «Казино», а также сериале о буднях итальянской мафии в Америке «Клан Сопрано».
О том, когда и где состоится прощание и пройдут похороны звезды, не сообщается.