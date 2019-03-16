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    Жизнь

    Умерла известная российская певица

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    <p>Юлия Началова</p> <p>Фото:&nbsp;instagram / julianachalova</p> - Умерла известная российская певица

    Юлия Началова

    Фото: instagram / julianachalova

    Юлия Началова скончалась от острой сердечной недостаточности в 38 лет

    Известная российская певица Юлия Началова умерла после ампутации ноги. 38-летняя артистка была доставлена в реанимацию одной из столичных клиник после осложнений подагры, врачи боролись за ее жизнь, провели операцию на ноге и даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но их усилий не хватило, чтобы спасти Юлию.

    Ранее сообщалось, что причиной развития страшной болезни Началовой могла стать неудачная операция по увеличению груди: импланты не прижились, началось заражение крови и, как следствие, отказ почек и подагра.

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    Умерла известная российская певица
    Умерла известная российская певица
    Умерла известная российская певица
    Умерла известная российская певица
    Умерла известная российская певица
    Умерла известная российская певица
    Умерла известная российская певица
    Умерла известная российская певица

    Издание Super сообщает, что проблемы со здоровьем у Началовой начались еще в Риме, где Юлия отдыхала за несколько дней до срочной госпитализации. Там артистка натерла ногу и по началу не придала этому значения. К медикам Началова обратилась только заметив странные пятна на коже. Врачи были в шоке: из-за диабета и несвоевременного лечения уже началась гангрена. Помимо подагры и гангрены на фоне диабета, у нее обнаружилась редкая красная волчанка - аутоиммунное заболевание, связанное с нарушением иммунитета. Это во многом предопределило судьбу девушки.

    Из-за подавленного иммунитета и срочного не щадящего лечения организм Юлии начал сдавать: почки отказали, начался отек легких и проблемы с сердцем. На фоне всего этого стремительно прогрессировала гангрена, возможная ампутация ноги становилась необходимой. Началову подключили к аппарату вентиляции легких и ввели в искусственную кому, надеясь замедлить разрушение внутренних органов. Однако все усилия врачей оказались тщетны: утром 16 марта Юлии Началовой была проведена ампутация ноги, после чего она скончалась от острой сердечной недостаточности.

     

    российская певица умер
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