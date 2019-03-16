Умерла известная российская певица



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Юлия Началова Фото: instagram / julianachalova

Юлия Началова скончалась от острой сердечной недостаточности в 38 лет

Известная российская певица Юлия Началова умерла после ампутации ноги. 38-летняя артистка была доставлена в реанимацию одной из столичных клиник после осложнений подагры, врачи боролись за ее жизнь, провели операцию на ноге и даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но их усилий не хватило, чтобы спасти Юлию.

Ранее сообщалось, что причиной развития страшной болезни Началовой могла стать неудачная операция по увеличению груди: импланты не прижились, началось заражение крови и, как следствие, отказ почек и подагра.

Издание Super сообщает, что проблемы со здоровьем у Началовой начались еще в Риме, где Юлия отдыхала за несколько дней до срочной госпитализации. Там артистка натерла ногу и по началу не придала этому значения. К медикам Началова обратилась только заметив странные пятна на коже. Врачи были в шоке: из-за диабета и несвоевременного лечения уже началась гангрена. Помимо подагры и гангрены на фоне диабета, у нее обнаружилась редкая красная волчанка - аутоиммунное заболевание, связанное с нарушением иммунитета. Это во многом предопределило судьбу девушки.

Из-за подавленного иммунитета и срочного не щадящего лечения организм Юлии начал сдавать: почки отказали, начался отек легких и проблемы с сердцем. На фоне всего этого стремительно прогрессировала гангрена, возможная ампутация ноги становилась необходимой. Началову подключили к аппарату вентиляции легких и ввели в искусственную кому, надеясь замедлить разрушение внутренних органов. Однако все усилия врачей оказались тщетны: утром 16 марта Юлии Началовой была проведена ампутация ноги, после чего она скончалась от острой сердечной недостаточности.