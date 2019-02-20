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    Жизнь

    Умерла знаменитая украинская поэтесса Ганна Чубач

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    Ганна Чубач - Умерла знаменитая украинская поэтесса Ганна Чубач
    Ганна Чубач

    Причиной смерти 78-летней поэтессы стала тяжелая болезнь

    На 79-м году жизни от тяжелой болезни скончалась знаменитая украинская поэтесса Анна Чубач. Об этом сообщил председатель Винницкой областной организации Национального союза писателей Украины Вадим Витковский в Facebook.

    «Відлетіла у засвіти наша подільська журавка...», - написал Витковский.

    Ганна Чубач пришла в литературу в 60-е годы. Тогда ее приняли в Союз писателей со сборником стихов «Журавка». Затем ее так и называли во многих обзорах и статьях «журавка з Подільського краю».

    Она написала более ста книг для детей и взрослых. Ее произведения можно найти во многих читанках и буквариках.

    Некоторые стихи Чубач стали известными песнями: «Крила», «Хустка тернова», «Не відлітайте, лелеки», «Поле, поле», «Вишенька біла», «Світ із любові». А її «Черепаху-аху» знают все украинские дети.

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    литература умер
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