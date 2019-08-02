«Уже загорела, но еще не поела»: Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике



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Алена Шоптенко instagram.com/alena_shoptenko

Звезда танцпола показала, как должна выглядеть молодая мама

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые за два с половиной года позволила себе отправиться в теплые края.

«Я 2 года не была в отпуске. Из них 1,2 года не спала беспрерывным сном, а большинство остального времени - только на боку. Эти 2 года были, мягко сказано, динамичными, и усталости конечно накопилось много. Эти 2 года я не купалась в море и не ходила по тёплому песку. А это самая лучшая подзарядка для меня!», - отметила звезда.

Кроме этого, Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике.

«Мой личный all inclusive лайфхак! Фото в купальнике нужно делать на третий день! Это когда ты уже немного загорела, но ещё не сильно покушала», - шутя написала Алена Шоптенко в соцсети.