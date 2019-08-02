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    Жизнь

    «Уже загорела, но еще не поела»: Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике

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    Алена Шоптенко - «Уже загорела, но еще не поела»: Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике
    Алена Шоптенко
    instagram.com/alena_shoptenko

    Звезда танцпола показала, как должна выглядеть молодая мама

    Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые за два с половиной года позволила себе отправиться в теплые края.

    «Я 2 года не была в отпуске. Из них 1,2 года не спала беспрерывным сном, а большинство остального времени - только на боку. Эти 2 года были, мягко сказано, динамичными, и усталости конечно накопилось много. Эти 2 года я не купалась в море и не ходила по тёплому песку.  А это самая лучшая подзарядка для меня!», - отметила звезда.

    Кроме этого, Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике. 

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    «Уже загорела, но еще не поела»: Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике
    «Уже загорела, но еще не поела»: Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике
    «Уже загорела, но еще не поела»: Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике
    «Уже загорела, но еще не поела»: Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике
    «Уже загорела, но еще не поела»: Алена Шоптенко похвасталась идеальной фигурой в купальнике
    instagram.com/alena_shoptenko

    «Мой личный all inclusive лайфхак! Фото в купальнике нужно делать на третий день! Это когда ты уже немного загорела, но ещё не сильно покушала», - шутя написала Алена Шоптенко в соцсети.

     

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