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    Шоу-биз

    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду

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    <p>Алена Шоптенко</p> <p>instagram.com/alena_shoptenko/</p> - Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду

    Алена Шоптенко

    instagram.com/alena_shoptenko/

    Знаменитость поделилась красивыми кадрами

    Хореограф Алена Шоптенко поделилась с поклонниками новыми красивыми фото.

    На странице в Инстаграме знаменитость разместила серию снимков, на которых снята в движении. Судя по фону, Шоптенко позировала в ботаническом саду. Елена предстает в невесомой платье кремового цвета с растительным принтом.

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    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду
    instagram.com/alena_shoptenko/

    «Как же я скучала», - прокомментировала танцовщица фотографию и поинтересовалась у подписчиков, которая фотография им больше нравится.

    Фоловеры Шоптенко охотно признались, что им нравится пришлась фотография, где Елена встает с поднятой ножкой.

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    Алена Шоптенко
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