Невесомая Алена Шоптенко показала чудеса грации в саду



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Алена Шоптенко instagram.com/alena_shoptenko/

Знаменитость поделилась красивыми кадрами

Хореограф Алена Шоптенко поделилась с поклонниками новыми красивыми фото.

На странице в Инстаграме знаменитость разместила серию снимков, на которых снята в движении. Судя по фону, Шоптенко позировала в ботаническом саду. Елена предстает в невесомой платье кремового цвета с растительным принтом.

«Как же я скучала», - прокомментировала танцовщица фотографию и поинтересовалась у подписчиков, которая фотография им больше нравится.

Фоловеры Шоптенко охотно признались, что им нравится пришлась фотография, где Елена встает с поднятой ножкой.