В Англии нашли Кольцо Всевластия. Полицейские занялись поиском владельца



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Поклонников «Властелина колец» повеселила забавная ситуация

Под объявлением полицейских в фейсбуке оставили десятки тысяч комментариев

Полиция английского графства Северный Йоркшир выложила на своей странице в фейсбуке объявление о поисках владельца Кольца Всевластия. Его нашли среди вещей, украденных из одного дома в Йорке в феврале 2019 года.

Полицейские, выложившие объявление, видимо, не читали и не смотрели «Властелина колец». За что и поплатились: в комментарии к посту пришли десятки тысяч человек с шутками про знаменитую сагу.

Так, например, коллеги из полиции Кингстона написали: «Мы можем помочь! Думаем, что (один из) первоначальных владельцев — мистер Смеагол [имя Голлума]. Когда-то он жил неподалеку от Гладден Филдс у реки Андуин».

Несколько человек дали полицейским самый ценный совет, но, вероятно, те его не заметили. Ведь по сюжету «Властелина колец», нужно надеть кольцо_ и тогда владелец сам вас найдет.

В полиции Йоркшира догадались, что что-то не так, но попыток найти хозяина кольца не оставили: «Нам, очевидно, надо пополнить наши знания о кино. Тем не менее, это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть ее».