  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В Англии нашли Кольцо Всевластия. Полицейские занялись поиском владельца

    • Розсилка
    <p>Поклонников &laquo;Властелина колец&raquo; повеселила забавная ситуация</p> <div></div> - В Англии нашли Кольцо Всевластия. Полицейские занялись поиском владельца

    Поклонников «Властелина колец» повеселила забавная ситуация

    Под объявлением полицейских в фейсбуке оставили десятки тысяч комментариев

    Полиция английского графства Северный Йоркшир выложила на своей странице в фейсбуке объявление о поисках владельца Кольца Всевластия. Его нашли среди вещей, украденных из одного дома в Йорке в феврале 2019 года.

    Полицейские, выложившие объявление, видимо, не читали и не смотрели «Властелина колец». За что и поплатились: в комментарии к посту пришли десятки тысяч человек с шутками про знаменитую сагу.

    screenshot_4_28

    Так, например, коллеги из полиции Кингстона написали: «Мы можем помочь! Думаем, что (один из) первоначальных владельцев — мистер Смеагол [имя Голлума]. Когда-то он жил неподалеку от Гладден Филдс у реки Андуин».

    Несколько человек дали полицейским самый ценный совет, но, вероятно, те его не заметили. Ведь по сюжету «Властелина колец», нужно надеть кольцо_ и тогда владелец сам вас найдет.

    В полиции Йоркшира догадались, что что-то не так, но попыток найти хозяина кольца не оставили: «Нам, очевидно, надо пополнить наши знания о кино. Тем не менее, это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть ее».

     Читайте также: Стало известно, как интимные фото миллиардера Джеффа Безоса попали в СМИ

     

     

    кино полиция СМИ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ