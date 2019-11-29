В Англии выставили на аукцион плюшевого медведя, который «дошел» до Берлина во время Второй мировой войны



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Пожилая пара беспокоится, что после их смерти игрушку просто выбросят

Игрушку в 1944 году женщина из Голландии подарила британскому солдату в знак благодарности за освобождение от нацистов

76-летний британец Том Мэтьюз решил продать на аукционе плюшевого медведя, которого его отцу подарила жительница Голландии в 1944 году в благодарность за освобождение от фашистов. Игрушка прошла через несколько боев Второй мировой войны и попала в Берлин вместе с британскими войсками. Об этом сообщает BBC.

Том Мэтьюз с плюшевым медведем. Фото: Birmingham Live/ Hansons Auctioneers

Во время Второй мировой войны отец Тома служил в противотанковом артиллерийском полку. В 1944 году он с другими солдатами зашел в голландскую деревню Раамсндонксфеер, где их разместила у себя дома директор местной школы. Тогда же женщина и подарила отцу Тома плюшевого медведя «для его сына». Она достала его из шкафа и, пришив на место глаз пуговицы, отдала солдату. В итоге медведь принял участие в освобождении Голландии, пересек Рейн, дошел до Берлина и был на параде, где сидел на коленях отца Тома.

Том решил продать игрушку, так как у них с женой нет детей и он беспокоится, что после их смерти игрушку просто выбросят. Поэтому он решил выставить игрушку на аукционе. Ожидается, что медведя продадут за $775.