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    Жизнь

    В Англии выставили на аукцион плюшевого медведя, который «дошел» до Берлина во время Второй мировой войны

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    <p>Пожилая пара беспокоится, что после их смерти игрушку просто выбросят</p> <div></div> - В Англии выставили на аукцион плюшевого медведя, который «дошел» до Берлина во время Второй мировой войны

    Пожилая пара беспокоится, что после их смерти игрушку просто выбросят

    Игрушку в 1944 году женщина из Голландии подарила британскому солдату в знак благодарности за освобождение от нацистов

    76-летний британец Том Мэтьюз решил продать на аукционе плюшевого медведя, которого его отцу подарила жительница Голландии в 1944 году в благодарность за освобождение от фашистов. Игрушка прошла через несколько боев Второй мировой войны и попала в Берлин вместе с британскими войсками. Об этом сообщает BBC.

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    Том Мэтьюз с плюшевым медведем. Фото: Birmingham Live/ Hansons Auctioneers

    Во время Второй мировой войны отец Тома служил в противотанковом артиллерийском полку. В 1944 году он с другими солдатами зашел в голландскую деревню Раамсндонксфеер, где их разместила у себя дома директор местной школы. Тогда же женщина и подарила отцу Тома плюшевого медведя «для его сына». Она достала его из шкафа и, пришив на место глаз пуговицы, отдала солдату. В итоге медведь принял участие в освобождении Голландии, пересек Рейн, дошел до Берлина и был на параде, где сидел на коленях отца Тома.

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    Том решил продать игрушку, так как у них с женой нет детей и он беспокоится, что после их смерти игрушку просто выбросят. Поэтому он решил выставить игрушку на аукционе. Ожидается, что медведя продадут за $775.

     

    аукцион
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