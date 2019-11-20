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    Шоу-биз

    Вещи из сериала «Друзья» продадут на благотворительном аукционе

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    Собранные на аукционе деньги направят в некоммерческую благотворительную организацию - Вещи из сериала «Друзья» продадут на благотворительном аукционе
    Собранные на аукционе деньги направят в некоммерческую благотворительную организацию

    Можно будет приобрести диван из кофейни Central Perk, пингвина Джоуи и даже кассету с порно от сестры Фиби

    3 декабря компания Warner Bros. Television и платформа Prop Store проведут благотворительный аукцион в честь 25-летия сериала «Друзья». Ставку можно сделать до 17 декабря.

    На аукционе выставят реквизит, костюмы, декорации со съемок. Например, знаменитый диван из кофейни Central Perk, каноэ, в котором сидели Чендлер и Джоуи после ограбления квартиры, порнокассету сестры Фиби, плюшевого пингвина Джоуи и другие вещи.

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    Вещи из сериала «Друзья» продадут на благотворительном аукционе
    Вещи из сериала «Друзья» продадут на благотворительном аукционе

    Собранные на аукционе деньги направят в некоммерческую благотворительную организацию The Trevor Project, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ.

    С 25-летием «Друзей» также поздравили Google, Ralph Lauren, Lego и IKEA. А представители HBO Max рассказали, что собираются собрать весь состав культового сериала для съемок спецвыпуска.

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    аукцион
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