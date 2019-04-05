В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию



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Идею компании горячо поддержали феминистические сообщества

Австралийский производитель интимных товаров и секс-игрушек представил свою новую разработку под названием «Удовольствие по согласию». Это коробка презервативов, которую можно открыть только вдвоем.

По периметру прочной упаковки расположены восемь кнопок. Если хотя бы одна из них не будет нажата, коробка не раскроется, а для нажимания нужно четыре руки. Компания записала ролик, чтобы продемонстрировать, как это реализовано.

«Почему эту коробку можно открыть только вдвоем? Потому что именно так работает согласие в отношениях. Решать должны двое», - написали в Twitter представители компании Tulipán.

Идею компании горячо поддержали феминистические сообщества. «Мы аплодируем в четыре руки. Отличная инициатива!», «Извините, но я тронут. Это так символично!», «Забота и креативность. Спасибо за это!» - пишут пользователи.