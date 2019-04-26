В архивах Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»



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Фото: imdb

В рукописи писатель анализировал реакцию общества на свой знаменитый роман и его экранизацию Стэнли Кубриком

В архиве писателя Энтони Берджесса обнаружили незаконченную рукопись романа The Clockwork Condition («Заводное состояние»), который можно считать продолжением культовой книги «Заводной апельсин». Об этом сообщает The Guardian.

Рукопись затерялась в бумагах в доме писателя недалеко от Рима в 1970-х годах. Когда в 1993 году Берджесс умер, дом был продан, а архив переместился в фонд Берджесса в Манчестере. Директор фонда Эндрю Бисвелл натолкнулся на рукопись случайно. В ней 200 страниц, хотя сам Берджесс в 1975 году заявлял, что не продвинулся дальше задумки.

По словам исследователей, The Clockwork Condition - это анализ реакции общества на оригинальный роман и экранизацию «Заводного апельсина» Стэнли Кубриком в 1971 году. После выхода картины было совершено много преступлений в подражание персонажам книги. Именно это сподвигло Берджесса начать работу над The Clockwork Condition, который он сам характеризует как «философскую декларацию на тему природы современного человека».

«Это удивительное открытие. The Clockwork Condition - частично философские рассуждения, частично - автобиография. Это контекст самой знаменитой работы Берджесса, он открывает нам его взгляды на преступления и наказания. А также проливает свет на сложные отношения самого писателя с его романом «Заводной апельсин», работу над которым он пересматривал всю жизнь», - заявил Эндрю Бисвелл.

Джерело: Esquire