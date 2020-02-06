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    Жизнь

    В Австралии ехидна выжила в ДТП благодаря лишнему весу

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    Животное после аварии доставили в приют - В Австралии ехидна выжила в ДТП благодаря лишнему весу
    Животное после аварии доставили в приют

    Сотрудников учреждения впечатлили размеры животного

    В Австралии ехидна, которую сбила машина, выжила в ДТП только благодаря лишнему весу. Животное, которое назвали Элеонорой, получило только несколько ушибов, пишет Daily Mail.

    После того как ехидну сбила машина, ее доставили в приют. Сотрудников учреждения впечатлили размеры животного. По их словам, они никогда не видели таких больших ехидн. Врачи сняли ее, пока та была под наркозом, и опубликовали фотографию на странице приюта в Фейсбуке.

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    Животное назвали Элеонорой. Когда она пришла в себя, ее выпустили на волю.

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    ДТП новости животные
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