Журналисты нашли собаку, которую посоветовал продать нардеп Брагарь



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Пес живет в Аджамке

Журналисты нашли женщину, которой народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за газ.

Дворового пса зовут Шарик, он живет в селе Аджамка Кропивницкого района Кировоградской области. Местные жители собрались там в воскресенье, 2 февраля, и требуют извинений от нардепа.

Напомним, в студию телеканала «112», где в прямом эфире был нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагарь, позвонила Любовь Павловна с Аджамки и спросила, как ей прожить на пенсию в 2000 гривен, если газ такой дорогой.

«Конечно, судить в таких условиях сложно, мы ведь не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому, что субсидию дают в зависимости от наличия другого имущества и материального положения. Я лично встречал случаи, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир. Если человек имеет несколько квартир, значит у него есть соответственное материальное положение, а, значит не нуждаются в дополнительной субсидии. Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить», - сказал Брагар.