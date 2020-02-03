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    Журналисты нашли собаку, которую посоветовал продать нардеп Брагарь

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    Журналисты нашли собаку, которую посоветовал продать нардеп Брагарь
    cbn.com.ua

    Пес живет в Аджамке

    Журналисты нашли женщину, которой народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за газ.

    Дворового пса зовут Шарик, он живет в селе Аджамка Кропивницкого района Кировоградской области. Местные жители собрались там в воскресенье, 2 февраля, и требуют извинений от нардепа.

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    Журналисты нашли собаку, которую посоветовал продать нардеп Брагарь
    Журналисты нашли собаку, которую посоветовал продать нардеп Брагарь
    Журналисты нашли собаку, которую посоветовал продать нардеп Брагарь
    Журналисты нашли собаку, которую посоветовал продать нардеп Брагарь
    Журналисты нашли собаку, которую посоветовал продать нардеп Брагарь
    Журналисты нашли собаку, которую посоветовал продать нардеп Брагарь

    Напомним, в студию телеканала «112», где в прямом эфире был нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагарь, позвонила Любовь Павловна с Аджамки и спросила, как ей прожить на пенсию в 2000 гривен, если газ такой дорогой.

    «Конечно, судить в таких условиях сложно, мы ведь не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому, что субсидию дают в зависимости от наличия другого имущества и материального положения. Я лично встречал случаи, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир. Если человек имеет несколько квартир, значит у него есть соответственное материальное положение, а, значит не нуждаются в дополнительной субсидии. Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить», - сказал Брагар.

    депутат животные Евгений Брагарь
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