Принца Гарри обвинили в жестоком обращении с животными: «Накачали наркотиками и связали»



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Издание обвинило принца Гарри в том, что он не рассказал об условиях, в которых содержатся животные, запечатленные на снимках Фото: instagram.com/sussexroyal/

Внук Елизаветы II опроверг обвинения

В чем только не обвиняли принца Гарри и его жену Меган Маркл в последнее время. Британская газета The Mail on Sunday раскритиковала герцога Сассекского за его за фото диких животных Африки, которые он разместил в Инстаграме. Журналисты пришли к выводу, что для проведения съемки зверей накачали наркотиками и связали.

«Под транквилизаторами и связанные… Что не рассказал принц Гарри о тех впечатляющих фотографиях дикой природы», — под таким заголовком 19 апреля прошлого года вышла «разоблачающая» статья. Издание обвинило принца Гарри в том, что он не рассказал об условиях, в которых содержатся животные, запечатленные на снимках. Например, принц обрезал фотографию с дикими слонами так, что не было видно веревки, которой они были привязаны. А зебра, якобы, была под воздействием наркотических веществ, иначе бы она не смогла так спокойно стоять и смотреть в камеру.