Сцена из «Короля Льва»: фотограф снял, как бабуин бережно несет львенка



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Фотограф отмечает, что за 20 лет своей работы он никогда не видел такого поведения Фото: facebook.com/kurtsafari

По словам фотографа, который снимает дикую природу много лет, скорее всего, судьба малыша будет трагичной

В национальном парке в Южной Африке фотограф и сафари-гид Курт Шульц запечатлел необычное явление — самец бабуина карабкался по дереву, держа в лапах маленького львенка.

Несколько фото Шульца, которые он выложил в фейсбуке, очень напоминают ту самую знаменитую сцену из культового мультфильма Disney «Король Лев», где бабуин Рафики поднимает Симбу при его рождении.

Однако в природе отношения между обезьянами и детенышами хищных зверей далеко не такие доверительные, как в мультфильме. Как рассказал Шульц Associated Press, бабуины часто убивают львят. Но при этом фотограф отмечает, что за 20 лет своей работы он никогда не видел такого поведения.

«То, как этот бабуин ухаживал за детенышем льва, напоминало, как самка бабуина ухаживает за одним из своих детей», — рассказал Шульц. Но при этом фотограф заметил: «Я не вижу шансов, что этот бедный детеныш выживет. Отряд бабуинов был большим, и взрослый лев вряд ли сможет вернуть детеныша. Природа в большинстве случаев жестока, и выжить детенышу хищника нелегко. Львенок будет представлять угрозу для бабуинов, когда он станет старше. Я был свидетелем того, как бабуины злобно убивали детенышей леопарда, и слышал, как бабуины убивали детенышей львов».



