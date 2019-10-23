  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В Австралии умер самый шерстистый баран в мире

    • Розсилка
    В Австралии умер самый шерстистый баран в мире

    В 2015 году с животного состригли 40 килограммов шерсти – это мировой рекорд

    В Австралии умер меринос по кличке Крис, четыре года назад установивший мировой рекорд по толщине шерсти. Об этом пишет BBC.

    Опекуны животного на ферме в Новом Южном Уэльсе рассказали, что Крис умер от старости.

    «Мы убиты горем от потери этой милой, мудрой, дружелюбной души», ― говорится в их сообщении.

    Крис стал известен четыре года назад, когда его нашли недалеко от Канберры. По мнению специалистов, баран сбежал с фермы и несколько лет скрывался от людей. На момент обнаружения животное заросло настолько, что с трудом могло ходить.

     Читайте также: Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)

     

    умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ