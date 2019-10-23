В Австралии умер самый шерстистый баран в мире
В 2015 году с животного состригли 40 килограммов шерсти – это мировой рекорд
В Австралии умер меринос по кличке Крис, четыре года назад установивший мировой рекорд по толщине шерсти. Об этом пишет BBC.
Опекуны животного на ферме в Новом Южном Уэльсе рассказали, что Крис умер от старости.
«Мы убиты горем от потери этой милой, мудрой, дружелюбной души», ― говорится в их сообщении.
Крис стал известен четыре года назад, когда его нашли недалеко от Канберры. По мнению специалистов, баран сбежал с фермы и несколько лет скрывался от людей. На момент обнаружения животное заросло настолько, что с трудом могло ходить.