В Австралии умер самый шерстистый баран в мире



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В 2015 году с животного состригли 40 килограммов шерсти – это мировой рекорд

В Австралии умер меринос по кличке Крис, четыре года назад установивший мировой рекорд по толщине шерсти. Об этом пишет BBC.

Опекуны животного на ферме в Новом Южном Уэльсе рассказали, что Крис умер от старости.

«Мы убиты горем от потери этой милой, мудрой, дружелюбной души», ― говорится в их сообщении.

Крис стал известен четыре года назад, когда его нашли недалеко от Канберры. По мнению специалистов, баран сбежал с фермы и несколько лет скрывался от людей. На момент обнаружения животное заросло настолько, что с трудом могло ходить.