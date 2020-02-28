В Беларуси в прокат выходит первый фильм на украинском языке



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Кадр из фильма «Мои мысли тихие»

Лента Антонио Лукича - первый за много лет украинский фильм, который выходит в прокат в Беларуси и первый фильм, который будет показан в кинотеатрах на украинском языке

Фильм-прорыв украинского кино «Мои мысли тихие» выходит в белорусский прокат с 27 февраля. Это первый за много лет украинский фильм, который выходит в прокат в Беларуси и первый фильм, который будет показан в кинотеатрах на украинском языке. Об этом пишет белорусское издание «Новы час».

Кинодебют Антонио Лукича - свежая и изобретательная комедия, основанная на реальных событиях. Двадцатипятилетний Вадим живет тем, что записывает и продает самые разные звуки. Впрочем, он с радостью отдал бы все, что имеет, за возможность начать жизнь заново в далекой и прекрасной Канаде. Поэтому он без раздумий соглашается на работу, которая может воплотить его мечту в жизнь. Вадим отправляется в Закарпатье записывать звуки животных и редких птиц. Однако ситуация несколько усложняется тем, что компания Вадиму в путешествие составит мама ...

Картину «Мои мысли тихие» в 2019 году на МКФ в Карловых Варах наградили специальным призом жюри конкурса «На Восток от Запада». На кинофестивале в Одессе лента получила Приз ФИПРЕССИ лучшему украинскому полнометражному фильму, премию за лучшую женскую роль, приз зрительских симпатий.