В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok

Убив жену, мужчина покончил с собой на глазах у дочки

По словам друзей, супруги часто ссорились на публике и даже дрались

35-летняя Элиана Феррейра Сиолин обладала завидной фигурой, которую не стеснялась показывать в соцсетях. На ТикТок, где она размещала откровенные видео в белье, было подписано около 60 тысяч человек. Однако контент девушки не устраивал ее мужа — Алехандро Антонио Агилера Канталлупи.

Когда семья организовала барбекю во дворе загородного дома в муниципалитете Понта-Поран, Бразилия, между супругами возникла ссора якобы из-за пикантного видео девушки, которое та выложила в соцсеть. Взбешенный мужчина схватился за пистолет и выстрелил в жену не менее 14 раз, пишет Daily Mail.

Когда на место прибыли правоохранители, они обнаружили не только тело Элианы с огнестрельными ранениями и сломанной рукой. Неподалеку также был найден труп самого Алехандро — 41-летний мужчина покончил с собой.

Предварительно, трагедия разыгралась на глазах у шестилетней дочки пары, которую сейчас забрали родственники. Правоохранители проводят расследование трагического инцидента.

Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.