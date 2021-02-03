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    Жизнь

    В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok

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    <p>Убив жену, мужчина покончил с собой на глазах у дочки</p> <div></div> - В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok

    Убив жену, мужчина покончил с собой на глазах у дочки

    По словам друзей, супруги часто ссорились на публике и даже дрались

    35-летняя Элиана Феррейра Сиолин обладала завидной фигурой, которую не стеснялась показывать в соцсетях. На ТикТок, где она размещала откровенные видео в белье, было подписано около 60 тысяч человек. Однако контент девушки не устраивал ее мужа — Алехандро Антонио Агилера Канталлупи.

    Когда семья организовала барбекю во дворе загородного дома в муниципалитете Понта-Поран, Бразилия, между супругами возникла ссора якобы из-за пикантного видео девушки, которое та выложила в соцсеть. Взбешенный мужчина схватился за пистолет и выстрелил в жену не менее 14 раз, пишет Daily Mail.

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    В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok
    В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok
    В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok
    В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok
    В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok
    В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok
    В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok
    В Бразилии муж расстрелял жену-блогершу из-за откровенного видео в TikTok

    Когда на место прибыли правоохранители, они обнаружили не только тело Элианы с огнестрельными ранениями и сломанной рукой. Неподалеку также был найден труп самого Алехандро — 41-летний мужчина покончил с собой.

    Предварительно, трагедия разыгралась на глазах у шестилетней дочки пары, которую сейчас забрали родственники. Правоохранители проводят расследование трагического инцидента.

    Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

    На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.

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    Теги: убийство Бразилия семья социальная сеть TikTok новости
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