В Иерусалиме женщинам запретили носить прозрачные гольфы

В Иерусалиме появились плакаты, призывающие женщин и девочек отныне носить только плотные и непрозрачные черные гольфы

В Иерусалиме появились плакаты с призывом к женщинам носить исключительно плотные черные гольфы. Только они соответствуют нормам еврейской скромности, по словам авторов документа. Как отреагировало на призыв местное население, рассказывает в воскресенье, 17 октября, сайт местных новостей mynet.

В ультрарелигиозных районах Иерусалима повсюду появились пашквили (плакаты для религиозного населения), призывающие женщин и девочек отныне носить лишь плотные и непрозрачные черные гольфы – из соображений скромности.

Среди раввинов, подписавших предупреждение, – несколько известных деятелей, в том числе сефардский раввин района Ха-Гивъа ха-Царфатит Барух Шрага, раввин Азриэль Ойербах из района Байт ве-Ган и раввин Нафтали Нусбойм из Неве-Цви. Все эти раввины – судьи религиозного суда по вопросам скромности «Мишмар ха-Тора».

Текст плакатов гласит: «Как известно, в последние годы ухудшилась ситуация в вопросе женских гольфов. Большинство из них – просвечивающие, что противоречит законам женской скромности, составленным великими мудрецами Израиля».

Фото: mynet

Далее в тексте указано: «Согласно распоряжениям суда скромности, толщина гольфов должна быть такой, чтобы не просвечивала нога, то есть 40 ден. Но поскольку некоторые производители шьют гольфы из тонких нитей, то определения «40 ден» недостаточно».

Раввины предупреждают: «Следует проверять, чтобы не просвечивала нога». Ослушавшиеся этого распоряжения будут объявлены «нарушительницами законов иудаизма», сообщается далее.

Кроме того, по словам раввинов, в последние годы часто нарушается «закон цвета»: женщины стали носить гольфы телесного цвета, «что противоречит Галахе и принятым в прошлом нормам, обязывающим носить более темные гольфы и колготы».

Впрочем, плакат содержит и похвалу: «Мы здесь, чтобы поддержать тех женщин и девушек, которые уже давно из-за этих проблем носят черные плотные гольфы. Этим женщинам не страшны нарушения законов скромности, и не дай им Богг опустить руки и отказаться от своей настойчивости. Наоборот, пусть таких женщин будет больше в Израиле».

Религиозные авторитеты требуют «сильнее стремиться к скромности» и от девочек. В пашквиле сказано: «В последнее время девочки вдруг стали носить короткие носки, что влечет за собой большие неприятности. Именно на родителях, отвечающих за воспитание детей, лежит обязанность остановить эту беду».

Пашквиль пробудил бурную дискуссию в религиозных соцсетях и ортодоксальных группах в фейсбуке как в Иерусалиме, так и во всем Израиле. Многие пользователи с возмущением критикуют преувеличенное вмешательство раввинов в вопросы скромности.

Напомним, несмотря на четвертую волну коронавируса, репатриация в Израиль только увеличилась. С начала 2021 года в страну прибыло на 31% больше репатриантов, чем годом ранее. Более половины из них – моложе 35 лет. Такие данные публикует министерство репатриации и интеграции в преддверии Дня репатриантов, который отмечается на этой неделе как официальный государственный праздник