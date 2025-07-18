В Італії розбився легендарний спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнер

Трагедія сталася в місті Порто Сант’Ельпідіо, розташованому в італійському регіоні Марке

Австрійський екстремальний спортсмен Фелікс Баумгартнер загинув у четвер, 17 липня, під час польоту на параплані в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Трагедія сталася в місті Порто Сант’Ельпідіо, розташованому в італійському регіоні Марке. За попередніми даними, 56-річний Баумгартнер втратив керування парапланом і врізався у басейн готельного комплексу. Унаслідок удару спортсмен миттєво знепритомнів – у нього зупинилося серце.

Також постраждала жінка, яку зачепило під час падіння параплану. Її стан оцінюється як стабільний.

Нагадаємо, Фелікс Баумгартнер здобув світову славу завдяки своїм ризикованим стрибкам із надвисоких об’єктів: хмарочосів, мостів, повітряних куль. У 1999 році він здійснив стрибок із найвищого мосту у світі – Віадука Мійо у Франції, а також зі статуї Христа в Ріо-де-Жанейро, що принесло йому популярність серед бейс-джамперів і парашутистів.

Найвідоміший момент у його кар’єрі відбувся 14 жовтня 2012 року, коли він у межах проекту Red Bull Stratos піднявся в капсулі на висоту майже 39 км і стрибнув зі стратосфери. Під час вільного падіння він розвинув швидкість понад 1350 км/год, ставши першою людиною, яка подолала звуковий бар’єр без допомоги техніки. Цей експеримент транслювався по всьому світу і мав велике значення як для науки, так і для медицини, пов’язаної з польотами у високих шарах атмосфери.

Раніше ми писали, що народний артист України, лауреат Шевченківської премії, український композитор Ігор Поклад, який пішов із життя 9 липня, передбачив свою смерть. Про це розповіла його дружина Світлана Поклад в інтерв'ю «Гордону», передає «Главком».

«Я дуже добре запам'ятала, десь, напевно, у січні чи лютому він сказав: «Це буде моє останнє літо». Я в абсолютному шоці: «Ігоре, що ти таке кажеш! Як це – останнє?! Ще скільки всього треба зробити». «Ні, це моє останнє літо», – кілька разів тоді повторив. І я постійно відштовхувала його від цієї думки, а він каже: «Ти краще слухай, і роби як я кажу». Тоді вже склав заповіт, де поховати, попросив зробити похорон не помпезним, попросив, щоб ніхто не плакав. Тобто він себе запрограмував – це факт. Не знаю, може, у таких творчих людей є, як то кажуть, «третє око». Я б у таке не повірила, але це реальна історія, він дійсно передбачив свою смерть», – розповіла жінка.