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На Київщині вулична сварка закінчилась смертельною різаниною

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині вулична сварка закінчилась смертельною різаниною
Інцидент стався на території Маловільшанської громади
фото: поліція Київської області/Facebook

За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі

На Білоцерківщині 39-річний чоловік двічі вдарив товариша ножем під час раптового конфлікту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

За даними правоохоронців, інцидент стався на території Маловільшанської громади. Слідчі з’ясували, що чоловіки поверталися зі спільного дозвілля, коли між ними виникла суперечка.

«У ході конфлікту фігурант схопив ніж і завдав 47-річному потерпілому два удари – в обличчя та спину. Від отриманих поранень чоловік помер до приїзду медиків», – йдеться у повідомленні. 

Підозрюваного затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За результатами освідування в його крові виявлено 1,58 проміле алкоголю. Крім того, попередньо встановлено, що він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці 16-річному підлітку повідомлено про підозру у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. За даними ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва, неповнолітній під час конфлікту дерев'яною палицею забив безпритульного чоловіка. 

Раніше повідомлялося, що у селі Комісарівка Березанської громади Миколаївської області від вибуху гранати загинула дитина. Боєприпас кинула у двір сусідка. 

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Теги: Київщина скандал смерть вбивство

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