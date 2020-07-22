В Киеве состоится третий Bouquet Kyiv Stage. Организаторы ввели новые правила посещения



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Всего запланировано около 40 событий, часть из которых будет транслироваться онлайн

Культурный центр Дом «Мастер Класс» проведет третий фестиваль музыки, литературы, визуального искусства и театра Bouquet Kyiv Stage 2020. Праздник музыки, литературы, визуального искусства и театра состоится с 20 по 25 августа в Киеве на территории «Софии Киевской».

Фокус-тема фестиваля получила название «Город мастеров». По замыслу организаторов, именно на языке музыки посетители открывать для себя выдающихся мастеров: композиторов, педагогов, дирижеров, исполнителей.

«Сегодня Букет - это городской фестиваль. А город - это не только архитектурный ландшафт, это, прежде всего, люди. Именно люди делают место таким, каким оно есть. Именно люди наполняют его. Поэтому чрезвычайно важно говорить о людях, которые влияют на пространство, меняют пространство и нас в нем. Взаимосвязь города и людей - об этом мы хотим говорить в этом году. Именно поэтому выбрали фокус-темой фестиваля "Город мастеров" », - объясняет Ирина Буданская, одна из организаторов фестиваля.

Театральное направление будет представлено театрально-музыкальным спектаклем “Бабий Яр”. Визуальная программа будет представлена художественными выставками с фокусом на период шестидесятников, а также проектами, сочетающие визуальное искусство с новейшими технологиями.

«Жизнь продолжается!» ― тема традиционных бесед под ясенем, на которые приглашает основатель Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин. Интересные спикеры и все, кто любит глубокие разговоры и интересные дискуссии, встретятся в тени столетнего дерева, что растет в саду «Софии Киевской».

Литература - новое направление фестиваля, будет представлена диалогами с писателями и интеллектуалами, издателями и переводчиками о взаимодействии человека и города. Ключевым событием станет поэтический марафон.

Отмечается, что в этом году традиционная программа для детей состоит из театрализованных постановок, творческих мастер-классов и образовательных интерактивов. По словам организаторов проекта, она охватит интересы от младенцев до подростков.

Всего запланировано около 40 событий, часть из которых будет транслироваться онлайн. Поэтому приобщиться к удивительному пространству, наполненному искусством и вдохновением, сможет любой желающий в любом уголке мира.

С целью предотвращения распространения Covid-19, во время фестиваля организаторы будут придерживаться всех рекомендаций Минздрава и правил, внедренных Кабинетом министров Украины, Киевским городским советом о проведении культурно-массовых мероприятий во время карантина.

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