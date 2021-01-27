В Китае создали самую большую инсталляцию из Lego — копию вселенной «Властелина колец»
На создание инсталляции потребовалось три года
На создание сооружения, размер которого составляет 191 квадратный метр, команде из 50 дизайнеров и строителей потребовалось три года и 150 миллионов кубиков.
20 января на YouTube-канале Книги рекордов Гиннесса появилось видео с самым большим сооружением, построенным из маленьких кубиков Lego. Работа выполнена детским музеем Smaerd Land, расположенным в китайском городе Шэньчжэнь.
В подписи к видео отмечается, что инсталляция основана на вселенной романа Джона Толкина «Властелин колец» и фильмов по нему. В сооружении воссозданы важнейшие места Средиземья (Мордор, Гондор, Шир и Рохан) и сражения Войны Кольца.
Как сообщается в ролике, на создание инсталляции, размер которой составляет 191 квадратный метр, команде из 50 дизайнеров и строителей потребовалось три года и 150 миллионов кубиков.