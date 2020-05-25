В моду возвращаются «уродливые» сандали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причина, по которой клиенты вновь начали покупать ортопедические сандалии, по мнению стилистов, — их удобство

Новая модель «уродливых» сандалий-сланцев Birkenstocks станет трендом во время режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Возвращение в моду культовой обуви предсказали журналисты Daily Mail.

По информации издания, указанные сандалии активно набирают популярность: их продажи на сайте ретейлера John Lewis выросли на 44 процента за последние недели. Другие интернет-магазины также сообщают об увеличении спроса, зафиксированном с начала марта.

Причина, по которой клиенты вновь начали покупать ортопедические сандалии, по мнению стилистов, — их удобство. Также востребованность этой обуви связывают с вынужденным нахождением людей дома, в изоляции.

Отмечается, что в апреле бренд Birkenstocks впервые выпустил новую люксовую линию сандалий Birkies в нескольких ярких цветах. Цена на модели составила 300 фунтов стерлингов, тогда как сандалии из обычной линейки стоят примерно 60 фунтов стерлингов.