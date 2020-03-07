В Национальной филармонии Украины прозвучат произведения на слова Шевченко



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Национальная заслуженная капелла бандуристов Украины имени Георгия Майбороды

Известный скрипач Андрей Белов исполнит Первый скрипичный концерт польского классика первой половины ХХ века Кароля Шимановского

9-14 марта в Национальной филармонии ожидается разнообразная программа: день рождения Шевченко отметят произведениями на его слова, также с концертами приедут проживающие в Европе известные украинские солисты.

9 марта состоится концерт из цикла «Вечера украинской музыки. Наследие и современность», посвященный 206-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Прозвучат произведения на слова этого украинского поэта-классика в исполнении Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Георгия Майбороды (художественный руководитель – Юрий Курач, дирижер – Алексей Бояр). В частности, участие в этой концерте также принимают Анатолий Паламаренко, Светлана Корецкая (художественное слово), Тарас Штонда (бас), Сусанна Чахоян (сопрано).

13 марта в рамках абонемента «Музыка для струнных» известный скрипач Андрей Белов (Германия) вместе с филармоническим симфоническим оркестром под руководством Михаила Мороза исполнит Первый скрипичный концерт польского классика первой половины ХХ века Кароля Шимановского.

Этот скрипичный концерт создан Шимановским в 1924-м году. Произведение является одним из самых красивых в творчестве польского композитора. В нем преобладают романтические традиции. Но в то же время некоторых чертах этой музыки Шимановского можно услышать и звукопись французского современника Клода Дебюсси. Интересны и экзотические страницы партитуры, которые напомнят Северную Африку, где композитор путешествовал в 1914-м году.

Программу этого концерта дополнят произведения венского классика Вольфганга Амадея Моцарта и – его младшего современника, одного из первых романтиков – Карла Марии фон Вебера.

14 марта в рамках абонемента «Искусство фортепианной игры» вместе с Киевским камерным оркестром под руководством Натальи Пономарчук выступит пианист Павел Качнов, который сейчас живет в Вене.

Павел Качнов постоянно выступает как солист и с оркестрами в разных странах Европы. Репертуар Павла Качнова охватывает спектр музыки от барокко до современности. В этот вечер в его исполнении прозвучат сольные партии в фортепианных концертах австрийца Йозефа Гайдна и венгра Ференца Листа. Также можно будет услышать произведения классиков XIX и ХХ веков – Феликса Мендельсона-Бартольди и Игоря Стравинского.

Интересный факт. В 1931 году Стравинский написал Концерт in D по заказу американца Ферчайлда Блэра, который опекал молодого скрипача Самуила Душкина. Автор дирижировал премьерой этого произведения. Именно на основе музыки Скрипичного концерта хореограф Джордж Баланчин поставил балет «Балюстрада» в 1940 году.